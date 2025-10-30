Bayer Aktie
|26,81EUR
|-0,61EUR
|-2,21%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Dass der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates Washington die Entscheidung des Berufungsgerichts im Fall Erickson wegen Schäden durch die Chemikalie PCB im Sky Valley Education Centre (SVEC) teilweise aufgehoben habe, sei leicht negativ, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ck/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Neutral
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
26,86 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,94%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
26,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,75%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
