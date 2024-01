Optimismus in Frankfurt: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen

Am Montag klettert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,12 Prozent auf 25 715,84 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 242,664 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,448 Prozent auf 25 545,86 Punkte an der Kurstafel, nach 25 432,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 25 800,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 545,86 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 22.12.2023, stand der MDAX bei 26 943,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bewegte sich der MDAX bei 24 065,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, bei 28 476,56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 4,18 Prozent ein. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. 25 075,79 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 5,04 Prozent auf 84,60 EUR), TAG Immobilien (+ 4,24 Prozent auf 12,78 EUR), United Internet (+ 4,14 Prozent auf 24,14 EUR), Ströer SE (+ 3,08 Prozent auf 53,50 EUR) und TeamViewer (+ 2,64 Prozent auf 13,40 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Nordex (-4,38 Prozent auf 8,68 EUR), HelloFresh (-0,69 Prozent auf 11,49 EUR), HENSOLDT (-0,65 Prozent auf 27,72 EUR), Telefonica Deutschland (-0,59 Prozent auf 2,34 EUR) und K+S (-0,47 Prozent auf 12,74 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 937 379 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 16,927 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,21 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

