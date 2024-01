Optimismus in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen

Am Mittwoch tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,14 Prozent stärker bei 26 134,54 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 245,536 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,839 Prozent auf 26 055,83 Punkte an der Kurstafel, nach 25 839,05 Punkten am Vortag.

Bei 26 213,05 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 038,77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 2,30 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 26 943,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.10.2023, wurde der MDAX auf 24 423,49 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 24.01.2023, wurde der MDAX mit 28 567,00 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 2,62 Prozent nach unten. Bei 27 272,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 25 075,79 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 6,30 Prozent auf 29,34 EUR), AIXTRON SE (+ 4,93 Prozent auf 36,00 EUR), LEG Immobilien (+ 4,62 Prozent auf 74,80 EUR), Lufthansa (+ 3,82 Prozent auf 7,68 EUR) und Delivery Hero (+ 3,19 Prozent auf 23,58 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil PUMA SE (-8,75 Prozent auf 39,22 EUR), Sixt SE St (-2,46 Prozent auf 91,30 EUR), RATIONAL (-2,31 Prozent auf 719,00 EUR), Siltronic (-1,57 Prozent auf 90,75 EUR) und KRONES (-1,03 Prozent auf 115,60 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 2 638 751 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 17,134 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

