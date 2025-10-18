Porsche vz. Aktie

42,59EUR 1,38EUR 3,35%
Porsche vz.

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

17.10.2025 20:36:54

Porsche vz Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach der Ernennung eines neuen Vorstandschefs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Ankündigung, dass ein neuer Porsche-Chef nur noch Vorstandschef für den Sportwagenbauer sein und keine Doppelrolle als Chef von Porsche und Volkswagen innehaben werde, sei hinlänglich erwartet worden, schrieb Tom Narayan am Freitag. Mit Michael Leiters habe man eine Führungskraft mit Erfahrung bei McLaren, Ferrari und zuvor auch schon Porsche berufen, dies sei eine weise Entscheidung./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:06 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
42,55 € 		Abst. Kursziel*:
-1,29%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
42,59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,39%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

17.10.25 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
17.10.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG

