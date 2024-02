Optimismus in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX mittags

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 12:10 Uhr klettert der MDAX im XETRA-Handel um 1,18 Prozent auf 26 018,81 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 246,099 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,621 Prozent auf 25 873,83 Punkte an der Kurstafel, nach 25 714,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 108,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 832,64 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,195 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 22.01.2024, wies der MDAX einen Stand von 25 748,16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.11.2023, lag der MDAX bei 26 135,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.02.2023, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 28 456,31 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Minus von 3,05 Prozent zu Buche. Bei 27 272,39 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 25 075,79 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Gerresheimer (+ 13,78 Prozent auf 102,40 EUR), Knorr-Bremse (+ 8,03 Prozent auf 63,22 EUR), Bechtle (+ 4,28 Prozent auf 48,24 EUR), AIXTRON SE (+ 3,25 Prozent auf 34,99 EUR) und Nemetschek SE (+ 3,06 Prozent auf 87,48 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Delivery Hero (-6,58 Prozent auf 21,17 EUR), WACKER CHEMIE (-1,05 Prozent auf 98,22 EUR), thyssenkrupp (-1,04 Prozent auf 4,46 EUR), HENSOLDT (-0,65 Prozent auf 33,78 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,36 Prozent auf 139,70 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 637 703 Aktien gehandelt. Mit 16,901 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,02 erwartet. Mit 10,29 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at