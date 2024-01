Optimismus in London: FTSE 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

FTSE 100-Handel am Nachmittag.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,01 Prozent stärker bei 7 459,51 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,318 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 459,09 Punkte an der Kurstafel, nach 7 459,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 457,73 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 521,05 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der FTSE 100 bereits um 2,17 Prozent. Vor einem Monat, am 19.12.2023, wies der FTSE 100 7 638,03 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 19.10.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 499,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 747,29 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,39 Prozent abwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Pershing Square (+ 2,04 Prozent auf 36,04 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,85 Prozent auf 1,10 GBP), Vodafone Group (+ 1,84 Prozent auf 0,67 GBP), SSE (+ 1,21 Prozent auf 17,57 GBP) und Informa (+ 1,19 Prozent auf 7,47 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Ocado Group (-3,33 Prozent auf 5,52 GBP), Whitbread (-2,09 Prozent auf 35,59 GBP), Glencore (-1,77 Prozent auf 4,12 GBP), Entain (-1,58 Prozent auf 9,35 GBP) und Endeavour Mining (-1,42 Prozent auf 23,57 CAD).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 25 692 085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 188,774 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vodafone Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,33 Prozent, die höchste im Index.

