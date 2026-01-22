Optimismus in New York: NASDAQ 100 mittags im Plus

Am Donnerstag steigt der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,79 Prozent auf 25 526,51 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,876 Prozent höher bei 25 548,38 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 326,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25 562,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 399,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,48 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 22.12.2025, mit 25 461,70 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24 879,00 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, bei 21 853,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,27 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 25 873,18 Punkte. Bei 24 954,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Enphase Energy (+ 10,48 Prozent auf 39,74 USD), Datadog A (+ 6,34 Prozent auf 131,29 USD), Arm (+ 5,25 Prozent auf 119,90 USD), DexCom (+ 4,88 Prozent auf 75,63 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4,30 Prozent auf 639,30 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Dollar Tree (-3,93 Prozent auf 127,71 USD), Lam Research (-2,84 Prozent auf 221,91 USD), Synopsys (-2,78 Prozent auf 507,43 USD), Netflix (-1,76 Prozent auf 83,86 USD) und AppLovin (-1,75 Prozent auf 523,23 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 18 357 255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,701 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 7,19 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

