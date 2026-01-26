Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Mittag im Plus

Heute zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,70 Prozent höher bei 23 666,35 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,119 Prozent stärker bei 23 529,28 Punkten, nach 23 501,24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 671,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 486,08 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 26.12.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23 593,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 23 204,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 954,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 1,85 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 813,30 Punkten. Bei 22 916,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Volvo (B) (+ 6,53 Prozent auf 35,90 USD), AXT (+ 4,43 Prozent auf 18,17 USD), SMC (+ 4,36 Prozent auf 400,85 USD), TransAct Technologies (+ 3,78 Prozent auf 3,71 USD) und Oracle (+ 3,74 Prozent auf 183,78 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Geospace Technologies (-10,62 Prozent auf 16,84 USD), inTest (-8,60 Prozent auf 8,40 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-7,54 Prozent auf 3,80 USD), Century Aluminum (-7,25 Prozent auf 45,18 USD) und Donegal Group B (-6,63 Prozent auf 15,36 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 18 727 855 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,849 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,52 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

