NASDAQ Composite Index
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31.07.2026 20:03:48
Optimismus in New York: NASDAQ Composite fester
Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,81 Prozent fester bei 25 326,52 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,870 Prozent fester bei 25 340,71 Punkten in den Handel, nach 25 122,18 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 004,33 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 457,46 Zählern.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,358 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Wert von 26 213,72 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, bei 24 892,31 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, den Stand von 21 122,45 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,00 Prozent nach oben. Bei 27 190,21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 31,96 Prozent auf 61,94 USD), Amazon (+ 15,10 Prozent auf 271,07 USD), DexCom (+ 11,73 Prozent auf 83,28 USD), Monolithic Power Systems (+ 8,88 Prozent auf 1 433,10 USD) und Amkor Technology (+ 6,53 Prozent auf 51,41 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Myriad Genetics (-45,53 Prozent auf 2,93 USD), Cerus (-27,85 Prozent auf 2,09 USD), Neurocrine Biosciences (-10,15 Prozent auf 166,67 USD), Apple (-9,65 Prozent auf 301,25 USD) und Monro Muffler Brake (-8,14 Prozent auf 12,35 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite
Aktuell weist die Amazon-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 501 759 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,312 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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