Optimismus in Paris: CAC 40 zum Start im Plus

Der CAC 40 hält am Mittwochmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der CAC 40 klettert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent auf 8 064,06 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,453 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,146 Prozent schwächer bei 8 050,77 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 062,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 050,77 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 064,69 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der CAC 40 bereits um 0,756 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, mit 8 151,38 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, wurde der CAC 40 auf 8 258,86 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, notierte der CAC 40 bei 7 770,95 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,60 Prozent abwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 10 174 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 287,686 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,93 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at