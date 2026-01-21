Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Kursverlauf
|
21.01.2026 09:29:23
Optimismus in Paris: CAC 40 zum Start im Plus
Der CAC 40 klettert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent auf 8 064,06 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,453 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,146 Prozent schwächer bei 8 050,77 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 062,58 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 050,77 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 064,69 Zählern.
So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht fiel der CAC 40 bereits um 0,756 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, mit 8 151,38 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, wurde der CAC 40 auf 8 258,86 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, notierte der CAC 40 bei 7 770,95 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,60 Prozent abwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten markiert.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 10 174 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 287,686 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,93 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Paris: So performt der CAC 40 mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
21.01.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
21.01.26
|DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.01.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|19.01.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|22.12.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|208,85
|0,12%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|592,70
|-0,84%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|60,72
|1,85%
|Stellantis
|8,31
|-2,24%
|Worldline SA
|1,50
|-0,43%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 160,82
|1,14%