Gute Stimmung in Wien: ATX mittags mit grünem Vorzeichen

Um 12:10 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,30 Prozent stärker bei 5 169,34 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 149,540 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,014 Prozent auf 5 103,87 Punkte an der Kurstafel, nach 5 103,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 169,34 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 103,21 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 4 853,39 Punkten auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 15.09.2025, den Stand von 4 645,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, erreichte der ATX einen Wert von 3 647,82 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 41,36 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 184,82 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 3,20 Prozent auf 61,20 EUR), Wienerberger (+ 2,78 Prozent auf 30,30 EUR), DO (+ 2,65 Prozent auf 193,80 EUR), STRABAG SE (+ 2,43 Prozent auf 80,20 EUR) und BAWAG (+ 2,14 Prozent auf 123,90 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Lenzing (-1,33 Prozent auf 22,20 EUR), Österreichische Post (-0,64 Prozent auf 30,90 EUR), AT S (AT&S) (-0,33 Prozent auf 30,15 EUR), voestalpine (-0,21 Prozent auf 38,76 EUR) und CPI Europe (-0,13 Prozent auf 15,14 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 116 166 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 37,088 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,41 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,16 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at