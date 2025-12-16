Freundlicher Handel: mittags Gewinne im ATX

Der ATX entwickelt sich am Dienstagmittag positiv.

Am Dienstag notiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,26 Prozent fester bei 5 184,57 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 149,540 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 5 171,05 Punkten in den Handel, nach 5 171,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 200,59 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 154,79 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, mit 4 853,39 Punkten bewertet. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.09.2025, den Stand von 4 577,95 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 16.12.2024, einen Stand von 3 623,05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 41,78 Prozent aufwärts. Bei 5 200,59 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 481,22 Zähler.

ATX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Wienerberger (+ 2,93 Prozent auf 30,90 EUR), Raiffeisen (+ 2,07 Prozent auf 38,38 EUR), Erste Group Bank (+ 1,13 Prozent auf 98,25 EUR), Lenzing (+ 1,13 Prozent auf 22,40 EUR) und Andritz (+ 0,71 Prozent auf 63,55 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-2,14 Prozent auf 29,70 EUR), STRABAG SE (-1,24 Prozent auf 79,50 EUR), OMV (-1,02 Prozent auf 46,80 EUR), Vienna Insurance (-0,97 Prozent auf 61,40 EUR) und DO (-0,92 Prozent auf 194,20 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 124 886 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 37,088 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentaldaten

Im ATX verzeichnet die CPI Europe-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

