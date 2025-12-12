Verluste in Wien: ATX verbucht nachmittags Abschläge

Der ATX gönnt sich am Freitagnachmittag eine Verschnaufpause.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,06 Prozent tiefer bei 5 170,25 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 150,376 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,012 Prozent auf 5 173,74 Punkte an der Kurstafel, nach 5 173,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5 155,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 184,82 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, stand der ATX bei 4 931,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, wies der ATX 4 647,99 Punkte auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 12.12.2024, einen Wert von 3 637,52 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 41,39 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 184,82 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Vienna Insurance (+ 4,75 Prozent auf 59,60 EUR), STRABAG SE (+ 1,78 Prozent auf 80,10 EUR), CA Immobilien (+ 1,51 Prozent auf 22,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,31 Prozent auf 30,95 EUR) und PORR (+ 0,98 Prozent auf 30,85 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Erste Group Bank (-2,06 Prozent auf 97,50 EUR), DO (-1,33 Prozent auf 192,80 EUR), EVN (-0,56 Prozent auf 26,70 EUR), Andritz (-0,47 Prozent auf 63,60 EUR) und Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 30,90 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 240 917 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,292 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,38 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,12 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at