Optimismus in Wien: ATX zum Handelsende in Grün

Schlussendlich ging der ATX nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 3 590,96 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 115,284 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,011 Prozent stärker bei 3 590,76 Punkten in den Handel, nach 3 590,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 620,80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 589,27 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.04.2024, betrug der ATX-Kurs 3 551,06 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, einen Stand von 3 440,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.05.2023, wurde der ATX mit 3 180,68 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 5,24 Prozent. Bei 3 620,80 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 305,62 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Wienerberger (+ 2,26 Prozent auf 34,34 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,10 Prozent auf 20,22 EUR), Andritz (+ 0,87 Prozent auf 52,25 EUR), OMV (+ 0,78 Prozent auf 44,14 EUR) und Telekom Austria (+ 0,74 Prozent auf 8,16 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Raiffeisen (-2,29 Prozent auf 16,65 EUR), Erste Group Bank (-0,89 Prozent auf 44,67 EUR), EVN (-0,87 Prozent auf 28,55 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,59 Prozent auf 42,35 EUR) und Österreichische Post (-0,50 Prozent auf 29,95 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 649 261 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX mit 24,875 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,37 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

