Optimismus in Zürich: SLI beginnt Handel im Plus

Am Dienstag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,16 Prozent stärker bei 1 786,73 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,222 Prozent stärker bei 1 787,80 Punkten in den Handel, nach 1 783,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 1 788,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 785,90 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 1 780,93 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 23.10.2023, einen Stand von 1 618,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2023, betrug der SLI-Kurs 1 770,20 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,32 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 789,06 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Schindler (+ 2,25 Prozent auf 208,70 CHF), Sika (+ 2,11 Prozent auf 236,90 CHF), SGS SA (+ 1,89 Prozent auf 75,30 CHF), ams (+ 1,41 Prozent auf 2,16 CHF) und Sandoz (+ 1,37 Prozent auf 29,55 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Logitech (-3,24 Prozent auf 80,14 CHF), Swatch (I) (-3,10 Prozent auf 206,30 CHF), Partners Group (-0,93 Prozent auf 1 120,50 CHF), Sonova (-0,60 Prozent auf 280,20 CHF) und Holcim (-0,44 Prozent auf 64,02 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 182 543 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 266,750 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 8,75 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 6,51 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

