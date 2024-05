Optimismus in Zürich: SPI am Montagnachmittag in der Gewinnzone

Der SPI springt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,17 Prozent auf 15 161,11 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,891 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,186 Prozent auf 15 164,20 Punkte an der Kurstafel, nach 15 136,02 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 196,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 138,26 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wies der SPI einen Stand von 15 442,86 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 879,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, einen Stand von 15 072,98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 4,06 Prozent zu Buche. Bei 15 480,85 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 14 455,60 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit CI Com SA (+ 24,76 Prozent auf 1,31 CHF), Meyer Burger (+ 20,72 Prozent auf 0,01 CHF), AIRESIS (+ 6,85 Prozent auf 0,52 CHF), ams (+ 6,32 Prozent auf 1,10 CHF) und HOCHDORF (+ 6,06 Prozent auf 1,40 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Addex Therapeutics (-49,78 Prozent auf 0,06 CHF), ObsEva (-29,55 Prozent auf 0,01 CHF), Spexis (-13,56 Prozent auf 0,05 CHF), Highlight Event and Entertainment (-6,38 Prozent auf 8,80 CHF) und Molecular Partners (-4,76 Prozent auf 3,20 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 172 978 072 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 248,043 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Adecco SA-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,83 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at