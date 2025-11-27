Rheinmetall Aktie

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

27.11.2025 16:18:57

Option für neue Großaufträge: Rheinmetall winkt bei VW-Werk in Osnabrück vorerst ab

Aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind die Auftragsbücher von Rheinmetall gut gefüllt. Eine Übernahme des VW-Werks in Osnabrück sei derzeit aber kein Thema, versichert Konzernchef Papperger. Mit neuen Großaufträgen könnte sich die Situation allerdings ändern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
