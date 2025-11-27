Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
27.11.2025 16:18:57
Option für neue Großaufträge: Rheinmetall winkt bei VW-Werk in Osnabrück vorerst ab
Aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind die Auftragsbücher von Rheinmetall gut gefüllt. Eine Übernahme des VW-Werks in Osnabrück sei derzeit aber kein Thema, versichert Konzernchef Papperger. Mit neuen Großaufträgen könnte sich die Situation allerdings ändern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten
|
27.11.25
|Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
27.11.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Kaum Veränderungen: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung wenig verändert (finanzen.at)
|
27.11.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.11.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schwächelt mittags (finanzen.at)
|
27.11.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX fester (finanzen.at)