Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
26.11.2025 09:29:39
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX startet im Minus
Um 09:27 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,18 Prozent auf 23 528,50 Punkte zurück.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 23 528,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 661,00 Punkten lag.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 204,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 216,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wurde der LUS-DAX mit 19 322,00 Punkten gehandelt.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 17,85 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 24 773,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,32 Prozent auf 1 502,00 EUR), Siemens Energy (+ 2,29 Prozent auf 109,30 EUR), Commerzbank (+ 2,15 Prozent auf 33,26 EUR), Zalando (+ 1,83 Prozent auf 22,83 EUR) und Bayer (+ 1,18 Prozent auf 31,20 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Henkel vz (-0,97 Prozent auf 69,30 EUR), Deutsche Börse (-0,81 Prozent auf 219,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,80 Prozent auf 96,42 EUR), Porsche Automobil (-0,65 Prozent auf 36,44 EUR) und Heidelberg Materials (-0,63 Prozent auf 220,20 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 175 700 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 236,257 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,94 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
