Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Aktuelle Analyse im Blick
|
27.11.2025 10:34:45
Analyse: DZ BANK vergibt Halten an Volkswagen (VW) vz-Aktie
Die DZ Bank hat die Einstufung für Vorzugsaktien von Volkswagen beim fairen Aktienwert von 95 Euro auf "Halten" belassen. Die schwache Entwicklung der Premiummarken, allen voran der Sportwagentochter Porsche, belaste den Wolfsburger Mutterkonzern wohl auch 2026 noch, schrieb Michael Punzet am Donnerstag. Außerdem werde der VW-Konzern weiterhin besonders negativ von der aktuellen US-Zollpolitik beeinflusst.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Volkswagen (VW) vz-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10:18 Uhr um 0,2 Prozent auf 96,84 EUR ab. Zuletzt wurden via XETRA 27 068 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 ging es für die Aktie um 15,9 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 09:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 09:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
