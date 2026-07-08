Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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08.07.2026 14:28:03
Outcry as Meta lets users make AI images from public Instagram profile pics
The tech giant said people can opt out - but privacy campaigners called it a "recipe for disaster".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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