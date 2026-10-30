Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|
30.10.2026 15:00:36
Partners Group: Ein Befreiungsschlag mit Risiken
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Ein Evergreen-Fonds muss zwei Gruppen von Anlegern gleichzeitig gerecht werden: jenen, die investiert bleiben wollen, und jenen, die aussteigen möchten. Partners Group will dieses Problem mit der Aufteilung ihres Flaggschifffonds lösen. Damit entsteht ein Testfall für die gesamte Branche, schreibt Niko Hatziiosifidis in seinem Beitrag für finews first.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
30.10.26
|Zuversicht in Zürich: SLI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Aufschläge in Zürich: SMI klettert letztendlich (finanzen.at)
|
30.10.26
|Gewinne in Zürich: SLI nachmittags fester (finanzen.at)
|
30.10.26
|Zuversicht in Zürich: SMI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
30.10.26
|Aufschläge in Zürich: So performt der SLI mittags (finanzen.at)
|
30.10.26
|Handel in Zürich: SMI verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freundlicher Handel: SLI zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
30.10.26
|Optimismus in Zürich: Zum Start Gewinne im SMI (finanzen.at)
Analysen zu Partners Group AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Partners Group AG
|695,20
|-0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.