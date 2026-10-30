Partners Group: Ein Befreiungsschlag mit Risiken

Ein Evergreen-Fonds muss zwei Gruppen von Anlegern gleichzeitig gerecht werden: jenen, die investiert bleiben wollen, und jenen, die aussteigen möchten. Partners Group will dieses Problem mit der Aufteilung ihres Flaggschifffonds lösen. Damit entsteht ein Testfall für die gesamte Branche, schreibt Niko Hatziiosifidis in seinem Beitrag für finews first.