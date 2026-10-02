Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
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02.10.2026 14:00:14
Partners Group splits flagship private equity fund as clients demand cash
Swiss firm had already capped redemptions at 5% in JuneWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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|Partners Group AG
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