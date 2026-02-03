PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|
03.02.2026 18:36:48
PepsiCo to cut some US snack prices after backlash
The snack conglomerate is cutting the price of products including Doritos, Cheetos and LaysWeiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Analysen zu PepsiCo Inc.
Aktien in diesem Artikel
|PepsiCo Inc.
|140,62
|-0,11%