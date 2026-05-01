Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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01.05.2026 11:59:11
Performance Comparison: Amazon.com And Competitors In Broadline Retail Industry
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Nachrichten zu Amazon
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01.05.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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01.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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01.05.26
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01.05.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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01.05.26
|Pentagon signs new military AI deals with Nvidia, Microsoft and Amazon (Financial Times)
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30.04.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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30.04.26
|Gewinne in New York: Dow Jones mit Gewinnen (finanzen.at)
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30.04.26
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