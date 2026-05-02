Amazon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 300 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Bericht des Online-Händlers sei auf den ersten Blick durchwachsen gewesen, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Starke Prognosen für die Cloud-Sparte AWS in Verbindung mit dem Aufwärtspotenzial der Gewinnmarge unterstrichen aber die attraktive Positionierung im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Diesbezüglich sei eine Wende im Gange./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Amazon Outperform
Unternehmen:
Amazon
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
$ 320,00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 263,04
Abst. Kursziel*:
21,65%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 268,26
Abst. Kursziel aktuell:
19,29%
Analyst Name::
Brad Erickson
KGV*:
-
|
Analysen zu Amazon
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
