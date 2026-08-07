Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
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07.08.2026 15:16:55
Philips Avent introduces new automated SMS-based tool to help moms activate their village during postpartum
Philips delivers solid comparable sales growth and margin in Q2; reiterates full year comparable sales growth outlook; Adjusted EBITA and free cash flow outlook increased to reflect US tariff refund.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
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Nachrichten zu Philips N.V.
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28.07.26
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06.05.26
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