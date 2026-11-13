Philips Aktie
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WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 33,50 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Geschäft in der Patientenüberwachung werde in seiner Differenzierungsmacht unterschätzt, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstag. Hier wüchsen die Niederländer deutlich schneller als der Markt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27,43 €
|
Abst. Kursziel*:
27,60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,83%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.
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03.11.26
|Philips-Aktie im Plus: Bessere Marge trifft auf zusätzliche Rückstellung (dpa-AFX)
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28.07.26
|ROUNDUP/Rückzahlung US-Zölle: Philips erhöht Margenziel - Neugeschäft sinkt (dpa-AFX)
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28.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Philips-Aktie bricht ein - Auftragsentwicklung wird moniert (dpa-AFX)
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27.07.26
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