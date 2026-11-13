Philips Aktie

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WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

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13.11.2026 11:17:15

Philips Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 33,50 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Geschäft in der Patientenüberwachung werde in seiner Differenzierungsmacht unterschätzt, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstag. Hier wüchsen die Niederländer deutlich schneller als der Markt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Overweight
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
27,43 € 		Abst. Kursziel*:
27,60%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
27,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,83%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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