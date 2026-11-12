Philips Aktie
|27,47EUR
|0,30EUR
|1,10%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Philips von 25 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Wachstum im Bereich Diagnosis & Treatment (D&T) im dritten Quartal sei schwach gewesen, schrieb Julien Dormois in einem am Donnerstag vorliegenden Resümee zu den Zahlen. Das Segment Personal Health (PH) habe dies aber kompensiert. Die Markterwartungen für 2027 hält Dormois für ziemlich optimistisch, bleibt aber unter anderem aus Bewertungsgründen an der Seitenlinie./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 18:15 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
27,11 €
|
Abst. Kursziel*:
3,28%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
27,47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,93%
|
Analyst Name::
Julien Dormois
|
KGV*:
-
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|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
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|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06:50
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06:50
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Philips Sector Perform
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|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|27,46
|1,07%
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|voestalpine kaufen
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|12:38
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12:34
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|12:32
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|12:31
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12:28
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|12:20
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|12:12
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Merck Neutral
|UBS AG
|11:52
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:51
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11:21
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:20
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:52
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:42
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|voestalpine buy
|UBS AG
|10:40
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|10:40
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|10:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:19
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|09:15
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|Siemens Outperform
|Bernstein Research