Philips Aktie

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WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

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25.06.2026 08:00:37

Philips Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Philips von 31,50 auf 32,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch im zweiten Quartal dürfte der Medizintechnikkonzern Fortschritte gemacht haben, schrieb Richard Felton am Mittwochabend in seinem Ausblick auf den Bericht./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 22:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Buy
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23,66 € 		Abst. Kursziel*:
35,25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,02%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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