Philips Aktie
|26,48EUR
|1,16EUR
|4,58%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 29,50 auf 33,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse für das dritte Quartal seien deutlich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. Die Zuversicht des Managements beruhige zudem hinsichtlich des vierten Quartals. Al-Wakeel bleibt mit seinen Schätzungen am oberen Ende der Konzernziele./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
33,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26,31 €
|
Abst. Kursziel*:
27,33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,51%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.
|
03.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Philips nach Zahlen und Einigung in den USA gefragt (dpa-AFX)
|
02.11.26
|Ausblick: Philips veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Philips stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Philips-Aktie dennoch tiefrot: Optimistischer bei Margenziel (dpa-AFX)
|
28.07.26
|ROUNDUP/Rückzahlung US-Zölle: Philips erhöht Margenziel - Neugeschäft sinkt (dpa-AFX)
|
28.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Philips-Aktie bricht ein - Auftragsentwicklung wird moniert (dpa-AFX)
|
27.07.26
|Ausblick: Philips stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Philips präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Philips N.V.
|13:41
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|10:59
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Philips Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:41
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|10:59
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Philips Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:41
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|10:59
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Philips Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|26,35
|4,07%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:57
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:54
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|13:41
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:03
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|12:58
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|12:56
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|RELX Buy
|UBS AG
|12:53
|Bayer Buy
|UBS AG
|12:34
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|12:33
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|12:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:20
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:09
|Merck Neutral
|UBS AG
|12:07
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12:05
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:04
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|12:02
|RWE Buy
|UBS AG
|12:01
|Enel Buy
|UBS AG
|12:00
|ABB Neutral
|UBS AG
|11:33
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:27
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|11:22
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|11:20
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|11:18
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:17
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:14
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|10:56
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|10:27
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:27
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:20
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)