Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
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28.07.2026 14:15:45
Philips CEO Roy Jakobs discusses Q2 2026 results with CNBC
Following the publication of Philips' Q2 2026 results on July 27, 2026, CEO Roy Jakobs joins CNBC to discuss the company's latest quarterly results.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
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