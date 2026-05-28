Photronics Inc. Q2 Profit Climbs

(RTTNews) - Photronics Inc. (PLAB) released earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $31.4 million, or $0.54 per share. This compares with $8.9 million, or $0.15 per share, last year.

Excluding items, Photronics Inc. reported adjusted earnings of $24.9 million or $0.42 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 0.5% to $209.9 million from $210.9 million last year.

Photronics Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $31.4 Mln. vs. $8.9 Mln. last year. -EPS: $0.54 vs. $0.15 last year. -Revenue: $209.9 Mln vs. $210.9 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: 0.39 To 0.45 Next quarter revenue guidance: $ 207 M To $ 215 M