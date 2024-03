Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind

Am Mittwoch bewegte sich der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,23 Prozent fester bei 4 399,29 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,041 Prozent auf 4 391,03 Punkte an der Kurstafel, nach 4 389,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4 412,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 382,07 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 1,14 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 13.02.2024, bei 4 198,67 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 13.12.2023, einen Stand von 4 074,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 773,00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,51 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 412,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten verzeichnet.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Glencore (+ 4,81 Prozent auf 4,19 GBP), BP (+ 1,58 Prozent auf 4,85 GBP), UniCredit (+ 1,33 Prozent auf 32,16 EUR), Nestlé (+ 1,28 Prozent auf 95,48 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,28 Prozent auf 42,05 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Roche (-1,53 Prozent auf 241,00 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,13 Prozent auf 72,49 EUR), SAP SE (-0,84 Prozent auf 175,52 EUR), Novartis (-0,53 Prozent auf 87,13 CHF) und Deutsche Telekom (-0,28 Prozent auf 21,64 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 39 791 614 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 535,124 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HSBC-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

