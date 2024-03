Pluszeichen in Frankfurt: MDAX notiert zum Start im Plus

Am Montag geht es im MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,69 Prozent auf 26 243,45 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 243,862 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,062 Prozent stärker bei 26 080,37 Punkten, nach 26 064,14 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 26 248,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 080,37 Punkten lag.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bei 26 148,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2023, notierte der MDAX bei 26 904,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, einen Stand von 26 446,93 Punkten auf.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,22 Prozent nach. Bei 27 272,39 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Aroundtown SA (+ 2,83 Prozent auf 1,82 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,70 Prozent auf 144,80 EUR), EVOTEC SE (+ 2,61 Prozent auf 12,95 EUR), K+S (+ 2,31 Prozent auf 13,54 EUR) und LANXESS (+ 2,09 Prozent auf 24,88 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Talanx (-0,78 Prozent auf 70,10 EUR), Bechtle (-0,65 Prozent auf 49,05 EUR), United Internet (-0,46 Prozent auf 21,76 EUR), MorphoSys (-0,45 Prozent auf 66,10 EUR) und Stabilus SE (-0,42 Prozent auf 59,65 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 052 996 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 18,244 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Lufthansa-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 12,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at