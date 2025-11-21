Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Langfristige Anlage
|
21.11.2025 10:04:50
MDAX-Papier Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurde das Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 142,80 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie investierten, hätten nun 0,700 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie auf 61,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43,24 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 56,76 Prozent.
Der Börsenwert von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) belief sich zuletzt auf 1,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Redcare Pharmacy
