Pluszeichen in London: FTSE 100 verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne

Der FTSE 100 gewinnt am vierten Tag der Woche an Wert.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,52 Prozent stärker bei 7 665,01 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,385 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 624,98 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7 624,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 622,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 677,69 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 0,536 Prozent. Der FTSE 100 erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, einen Stand von 7 632,74 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 423,46 Punkten. Der FTSE 100 stand am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, bei 7 876,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 0,732 Prozent abwärts. Bei 7 764,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Howden Joinery Group (+ 8,02 Prozent auf 8,35 GBP), Haleon (+ 6,16 Prozent auf 3,33 GBP), StJamess Place (+ 3,36 Prozent auf 5,23 GBP), Rentokil Initial (+ 3,36 Prozent auf 4,40 GBP) und Admiral Group (+ 3,12 Prozent auf 26,80 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Whitbread (-4,42 Prozent auf 33,08 GBP), Weir Group (-3,22 Prozent auf 18,16 GBP), Reckitt Benckiser (-2,49 Prozent auf 49,36 GBP), InterContinental Hotels Group (-2,48 Prozent auf 83,42 GBP) und Barclays (-1,61 Prozent auf 1,66 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 97 992 046 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 187,103 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert mit 4,50 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at