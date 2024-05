Pluszeichen in New York: Dow Jones klettert schlussendlich

Der Dow Jones stieg am Abend.

Schlussendlich erhöhte sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,85 Prozent auf 39 387,76 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,319 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,608 Prozent schwächer bei 38 818,90 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 39 056,39 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38 988,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 39 413,66 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,61 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 09.04.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 38 883,67 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.02.2024, lag der Dow Jones bei 38 671,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.05.2023, wies der Dow Jones 33 561,81 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,44 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 39 889,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Home Depot (+ 2,54 Prozent auf 347,44 USD), Caterpillar (+ 2,11 Prozent auf 351,78 USD), Goldman Sachs (+ 1,93 Prozent auf 455,56 USD), Amgen (+ 1,81 Prozent auf 312,86 USD) und Chevron (+ 1,79 Prozent auf 165,45 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil IBM (-2,14 Prozent auf 166,27 USD), Salesforce (-1,36 Prozent auf 275,17 USD), Cisco (-0,44 Prozent auf 47,79 USD), Nike (-0,21 Prozent auf 93,39 USD) und McDonalds (-0,20 Prozent auf 267,95 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 16 077 830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2,834 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,60 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at