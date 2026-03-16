Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag im Plus

Mit dem NASDAQ Composite geht es heute aufwärts.

Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 20:03 Uhr um 1,38 Prozent auf 22 410,36 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,06 Prozent auf 22 340,39 Punkte an der Kurstafel, nach 22 105,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 22 450,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 22 316,63 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Wert von 22 546,67 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23 111,46 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, lag der NASDAQ Composite bei 17 754,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,55 Prozent nach unten. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23 988,26 Punkte. Bei 22 061,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Commercial Vehicle Group (+ 23,10 Prozent auf 3,57 USD), Lifetime Brands (+ 22,83 Prozent auf 4,68 USD), Microvision (+ 12,59 Prozent auf 0,60 USD), Astronics (+ 8,48 Prozent auf 69,35 USD) und Geospace Technologies (+ 8,38 Prozent auf 12,54 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Lifecore Biomedical (-30,73 Prozent auf 4,53 USD), Amtech Systems (-11,17 Prozent auf 11,53 USD), Royal Gold (-3,16 Prozent auf 250,93 USD), AAON (-2,56 Prozent auf 81,75 USD) und Lancaster Colony (-2,56 Prozent auf 147,58 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 21 519 124 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,833 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,41 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at