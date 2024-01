Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Freitagmittag fester

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Freitag kaum verändert.

Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,09 Prozent auf 15 524,21 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,230 Prozent schwächer bei 15 474,85 Punkten in den Freitagshandel, nach 15 510,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 444,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 534,16 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,852 Prozent. Vor einem Monat, am 26.12.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 15 074,57 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.10.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 12 595,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.01.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 11 512,41 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 5,14 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 15 629,07 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Donegal Group B (+ 11,03 Prozent auf 15,60 USD), Cutera (+ 10,77 Prozent auf 2,88 USD), American Superconductor (+ 8,98 Prozent auf 14,44 USD), Repligen (+ 7,86 Prozent auf 200,10 USD) und Gentex (+ 7,22 Prozent auf 34,14 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Intel (-10,99 Prozent auf 44,11 USD), Sangamo Therapeutics (-6,77 Prozent auf 0,42 USD), EMCORE (-6,42 Prozent auf 0,63 USD), KLA-Tencor (-5,90 Prozent auf 603,80 USD) und Lattice Semiconductor (-5,50 Prozent auf 63,21 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 14 428 762 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,781 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die SIGA Technologies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 40,67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

