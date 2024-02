Pluszeichen in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ Composite

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,65 Prozent stärker bei 15 757,92 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,806 Prozent auf 15 781,71 Punkte an der Kurstafel, nach 15 655,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 733,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 797,32 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 1,39 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 14 972,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.11.2023, lag der NASDAQ Composite noch bei 14 094,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.02.2023, stand der NASDAQ Composite bei 11 960,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 6,72 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 16 080,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Ceva (+ 19,56 Prozent auf 24,14 USD), MicroStrategy (+ 10,56 Prozent auf 758,43 USD), Agenus (+ 7,88 Prozent auf 0,82 USD), Ultralife Batteries (+ 6,10 Prozent auf 7,83 USD) und Cerus (+ 5,99 Prozent auf 2,30 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Arundel (-40,00 Prozent auf 0,12 CHF), Atrion (-12,40 Prozent auf 341,20 USD), Peoples Bancorp of North Carolina (-7,74 Prozent auf 23,85 USD), Park-Ohio (-5,00 Prozent auf 23,36 USD) und Consumer Portfolio Services (-4,74 Prozent auf 8,45 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die Amazon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 335 030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,881 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Roivant Sciences-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 72,08 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

