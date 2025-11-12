Pluszeichen in Paris: CAC 40 in der Gewinnzone

Am Mittwochmittag zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.

Um 12:10 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 1,11 Prozent stärker bei 8 247,11 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,436 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,422 Prozent höher bei 8 190,68 Punkten, nach 8 156,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 250,40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 185,03 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 2,52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 7 918,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 753,42 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2024, den Wert von 7 226,98 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,54 Prozent aufwärts. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 96 930 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 305,012 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,36 erwartet. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

