Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Kursentwicklung
|
12.11.2025 12:26:59
Pluszeichen in Paris: CAC 40 in der Gewinnzone
Um 12:10 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 1,11 Prozent stärker bei 8 247,11 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,436 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,422 Prozent höher bei 8 190,68 Punkten, nach 8 156,23 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 250,40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 185,03 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 2,52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 7 918,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 753,42 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2024, den Wert von 7 226,98 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,54 Prozent aufwärts. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 96 930 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 305,012 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,36 erwartet. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
12:26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
11.11.25
|STOXX-Handel: Anleger lassen STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
11.11.25