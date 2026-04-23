SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|Index im Blick
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23.04.2026 15:59:18
Pluszeichen in Paris: CAC 40 nachmittags mit Kursplus
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,63 Prozent fester bei 8 207,99 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,403 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,365 Prozent fester bei 8 186,20 Punkten, nach 8 156,43 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 221,89 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 142,49 Zählern.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1,27 Prozent. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 23.03.2026, bei 7 726,20 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 23.01.2026, den Wert von 8 143,05 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.04.2025, bei 7 482,36 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 0,156 Prozent zu. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Zählern.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 138 255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 241,246 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus
Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet mit 4,05 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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