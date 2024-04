Pluszeichen in Wien: ATX-Anleger greifen am Dienstagmittag zu

Der ATX verbucht im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 3 566,43 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 114,073 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,037 Prozent auf 3 565,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3 564,38 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 3 592,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 561,98 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 3 535,79 Punkten. Der ATX lag noch am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, bei 3 455,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, wies der ATX einen Wert von 3 258,65 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 4,53 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 598,65 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit OMV (+ 3,17 Prozent auf 44,96 EUR), EVN (+ 0,87 Prozent auf 28,95 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,65) Prozent auf 23,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,38 Prozent auf 21,08 EUR) und Verbund (+ 0,21 Prozent auf 71,05 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Mayr-Melnhof Karton (-1,21 Prozent auf 114,20 EUR), Andritz (-1,15 Prozent auf 51,65 EUR), Erste Group Bank (-0,84 Prozent auf 43,57 EUR), voestalpine (-0,79 Prozent auf 25,24 EUR) und Raiffeisen (-0,61 Prozent auf 17,98 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 360 099 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 24,267 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,39 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

