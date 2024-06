Pluszeichen in Wien: ATX Prime am Nachmittag stärker

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Nachmittag.

Um 15:41 Uhr steigt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,25 Prozent auf 1 809,48 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,024 Prozent fester bei 1 805,36 Punkten, nach 1 804,92 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 1 803,04 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 813,15 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der ATX Prime bereits um 0,500 Prozent. Vor einem Monat, am 28.05.2024, stand der ATX Prime noch bei 1 859,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 777,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.06.2023, wies der ATX Prime 1 571,52 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,57 Prozent zu. Bei 1 889,08 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell IMMOFINANZ (+ 7,40 Prozent auf 25,40 EUR), CA Immobilien (+ 4,31 Prozent auf 30,50 EUR), Frequentis (+ 4,13 Prozent auf 32,80 EUR), EVN (+ 2,04 Prozent auf 29,95 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,68 Prozent auf 30,30 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Polytec (-3,76 Prozent auf 3,33 EUR), UBM Development (-3,65 Prozent auf 21,10 EUR), Lenzing (-3,47 Prozent auf 33,40 EUR), AT S (AT&S) (-1,46 Prozent auf 21,62 EUR) und Verbund (-1,40 Prozent auf 73,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die IMMOFINANZ-Aktie aufweisen. 2 529 789 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 26,473 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 2,99 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

