Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht Abschläge

Der ATX Prime zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Am Freitag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1,07 Prozent leichter bei 2 371,42 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,139 Prozent schwächer bei 2 393,75 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 397,09 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 393,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 358,70 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 1,66 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 311,61 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, bei 2 403,00 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 21.11.2024, den Stand von 1 755,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 29,87 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 461,76 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 1,96 Prozent auf 33,32 EUR), Wienerberger (+ 1,89 Prozent auf 26,98 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,32 Prozent auf 13,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,92 Prozent auf 3,31 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,82 Prozent auf 73,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Frequentis (-4,29 Prozent auf 62,40 EUR), Rosenbauer (-3,66 Prozent auf 44,80 EUR), PORR (-3,39 Prozent auf 27,05 EUR), FACC (-2,44 Prozent auf 9,60 EUR) und EVN (-2,26 Prozent auf 25,90 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 195 540 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 35,088 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

