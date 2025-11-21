Wiener Börse-Handel ATX Prime zum Ende des Freitagshandels im Minus

Am Freitag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,53 Prozent schwächer bei 2 384,30 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,139 Prozent auf 2 393,75 Punkte an der Kurstafel, nach 2 397,09 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 358,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 2 393,78 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1,12 Prozent nach unten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 21.10.2025, den Stand von 2 311,61 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 21.08.2025, einen Wert von 2 403,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 755,61 Punkte.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 30,58 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 461,76 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 745,07 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Wienerberger (+ 3,85 Prozent auf 27,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 3,00 Prozent auf 75,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,20 Prozent auf 13,92 EUR), UBM Development (+ 1,33 Prozent auf 22,90 EUR) und Telekom Austria (+ 1,25 Prozent auf 8,91 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen PORR (-3,75 Prozent auf 26,95 EUR), Rosenbauer (-3,23 Prozent auf 45,00 EUR), EVN (-2,45 Prozent auf 25,85 EUR), AT S (AT&S) (-2,01 Prozent auf 26,80 EUR) und OMV (-1,93 Prozent auf 47,86 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 624 500 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 35,088 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

2025 weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

