Börse Wien in Grün: ATX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Schlussendlich tendierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0,22 Prozent stärker bei 4 819,93 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 139,193 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,039 Prozent fester bei 4 811,08 Punkten in den Handel, nach 4 809,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 810,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 862,65 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,692 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, stand der ATX bei 4 612,70 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 20.08.2025, einen Stand von 4 808,39 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2024, den Wert von 3 502,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 31,81 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 957,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell UNIQA Insurance (+ 3,65 Prozent auf 13,62 EUR), STRABAG SE (+ 1,52 Prozent auf 73,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,48 Prozent auf 27,35 EUR), PORR (+ 1,27 Prozent auf 28,00 EUR) und EVN (+ 1,15 Prozent auf 26,50 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Schoeller-Bleckmann (-6,06 Prozent auf 26,35 EUR), CA Immobilien (-1,21 Prozent auf 22,94 EUR), Österreichische Post (-0,99 Prozent auf 29,90 EUR), Wienerberger (-0,68 Prozent auf 26,48 EUR) und Erste Group Bank (-0,66 Prozent auf 89,75 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 503 305 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 34,195 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,58 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,91 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at