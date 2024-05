Pluszeichen in Wien: ATX Prime schlussendlich mit Zuschlägen

Der Handel in Wien verlief zum Handelsende in ruhigen Bahnen.

Am Donnerstag verbuchte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,20 Prozent auf 1 884,38 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 1 880,48 Zählern und damit 0,006 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1 880,59 Punkte).

Bei 1 889,08 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 872,19 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,405 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 23.04.2024, den Wert von 1 792,43 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 23.02.2024, einen Stand von 1 705,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.05.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 608,50 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Punkten.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell ZUMTOBEL (+ 3,07 Prozent auf 6,04 EUR), Frequentis (+ 1,85 Prozent auf 27,50 EUR), UBM Development (+ 1,77 Prozent auf 20,10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,55 Prozent auf 117,80 EUR) und BAWAG (+ 1,32 Prozent auf 61,45 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Schoeller-Bleckmann (-6,94 Prozent auf 42,90 EUR), Marinomed Biotech (-5,77 Prozent auf 14,70 EUR), AT S (AT&S) (-1,71 Prozent auf 21,84 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,56 Prozent auf 8,82 EUR) und Semperit (-1,37 Prozent auf 11,50 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 466 506 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 25,883 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at