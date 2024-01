Pluszeichen in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Ende des Dienstagshandels steigen

Wenig Veränderung war am Dienstag in Zürich zu beobachten.

Zum Handelsende tendierte der SLI im SIX-Handel 0,20 Prozent stärker bei 1 775,48 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,151 Prozent auf 1 774,67 Punkte an der Kurstafel, nach 1 772,00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Dienstag bei 1 777,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 766,19 Punkten erreichte.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, wurde der SLI auf 1 747,92 Punkte taxiert. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 09.10.2023, bei 1 688,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2023, wies der SLI einen Wert von 1 734,52 Punkten auf.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Lonza (+ 2,24 Prozent auf 356,50 CHF), Sandoz (+ 1,98 Prozent auf 29,40 CHF), Alcon (+ 1,84 Prozent auf 66,28 CHF), Temenos (+ 1,33 Prozent auf 79,40 CHF) und Straumann (+ 0,85 Prozent auf 130,75 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Julius Bär (-1,98 Prozent auf 46,98 CHF), ams (-1,35 Prozent auf 1,97 CHF), Swisscom (-1,09 Prozent auf 508,00 CHF), UBS (-0,82 Prozent auf 25,39 CHF) und VAT (-0,64 Prozent auf 388,90 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 5 174 830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 274,802 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,89 zu Buche schlagen. Mit 6,57 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

