Pluszeichen in Zürich: SMI am Mittag stärker

Am Mittwochmittag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,55 Prozent stärker bei 11 213,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,261 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,023 Prozent fester bei 11 153,77 Punkten, nach 11 151,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 11 153,77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 215,56 Punkten erreichte.

SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 1,36 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 13.11.2023, den Stand von 10 590,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.09.2023, wurde der SMI mit 10 976,38 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.12.2022, lag der SMI noch bei 11 136,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 2,14 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 251,33 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 1,80 Prozent auf 3 512,00 CHF), Sonova (+ 1,63 Prozent auf 261,70 CHF), Alcon (+ 1,51 Prozent auf 64,74 CHF), Sika (+ 1,45 Prozent auf 252,20 CHF) und Logitech (+ 1,02 Prozent auf 81,12 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Swisscom (-0,16 Prozent auf 509,80 CHF), Nestlé (-0,05 Prozent auf 98,89 CHF), Roche (+ 0,14 Prozent auf 254,05 CHF), Swiss Re (+ 0,31 Prozent auf 100,25 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,40 Prozent auf 454,20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 097 234 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 271,333 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,95 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,16 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at